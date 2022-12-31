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Spor Galatasaray 100 milyon TL'yi gözden çıkardı! O yıldızı bitirecek...
Spor

Galatasaray 100 milyon TL'yi gözden çıkardı! O yıldızı bitirecek...

Galatasaray, başarılı bir performans sergileyen Milot Rashica'nın bonservisi için yeni bir hamle yapacak. Sarı kırmızılı takım bu transfer için 5 milyon euroyu (100 milyon TL) gözden çıkarmış durumda.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:44:00 -
Galatasaray 100 milyon TL'yi gözden çıkardı! O yıldızı bitirecek...

Galatasaray, başarılı bir performans sergileyen Milot Rashica'nın bonservisi için yeni bir hamle yapacak. Sarı kırmızılı takım bu transfer için 5 milyon euroyu (100 milyon TL) gözden çıkarmış durumda.

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini erkenden almaya kararlı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Kosovalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Norwich'le bir görüşme daha ayarladığı ve pazarlık sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Galatasaray, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Kiralık oynayan Rashica'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Norwich ile pazarlıklara başlayacak.

Eşi ana dili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor.

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