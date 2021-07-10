Galataport İstanbul’a ilk gemi ağustosta demir atacak

Rezervasyonlarımız var şuan. Biz terminal olarak hazırız, operasyon merkezimiz de hazır. İlk geminin ağustos ayında 800 yolcusuyla Soçi’den gelmesi bekleniyor, buradan da Karadeniz’e devam edecek” dedi. Bali, Galataport İstanbul projesindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalara bulundu.

Mahalle konseptinde hizmet

Galataport İstanbul’un açık havada gezintiye çıkma, yeme-içme ve ferah bir alışveriş ortamı sunulacak bir mahalle konseptinde hizmet vereceğini dile getiren Bali, ağustos ayında kademeli olarak açılmaya başlayacaklarını söyledi. Bali, “Bunun için çok heyecanlıyız. Ağustos ayı itibarıyla Karaköylüler başta olmak üzere tüm İstanbulluları ve Türkiye’den herkesi buraya bekliyoruz. Çünkü Türkiye için gerçekten önemli bir projeye burada imza atılıyor. Bunun için biz herkesi kucaklayan bir mahalle, tarihsellik, inovasyon ve estetiğin birleştiği bir mahalle olacak Galataport İstanbul” ifadelerini kullandı. Galataport İstanbul projesinde kruvaziyer gemileri için oluşturulan terminalin de önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Bali, “Tabii ki bir de kruvaziyer terminalimiz var. Bu sahilinde de 200 yıl sonra erişime açılmasını sağlayan aslında bizim 29 bin metrekarelik terminali yerin altına inşa etmemiz. Ve gerçekten de çok etkileyici bir operasyon ve burada 200 yıldır kimsenin erişememe sebebi de aslında gümrüklü alan olmasıydı” ifadelerini kullandı.

“Rezervasyon almaya başladık”

Bali, daha önce ilk geminin Galataport İstanbul terminaline nisan ayında yanaşmasının planlandığını ancak bunun salgın nedeniyle gerçekleşmediğini dile getirdi. Rezervasyonların yeniden başladığını belirten Bali, “Kruvaziyer gemileri yolculuklarına başladıklarında biz de onları ağırlayacağız. Rezervasyonlarımız var şuan. Biz terminal olarak hazırız, operasyon merkezimiz de hazır. İlk geminin ağustos ayında 800 yolcusuyla Soçi’den gelmesi bekleniyor, buradan da Karadeniz’e devam edecek” bilgisini paylaştı. Proje aşamasındayken bile dünyadaki benzer projeler için bir ilham kaynağı haline gelen Galataport İstanbul, dünyada ilk kez hayata geçirilen ve özel bir kapak sistemi ile yerin altında kurgulanan terminale ev sahipliği yapıyor. Bu inovasyon sayesinde yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy’ün sahil şeridi, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri olarak halkın erişimine açıldı.