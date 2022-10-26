Galataport İstanbul’a Daikin imzası

Firma, projede fancoil ısı pompası sistemlerini kullandı. Daikin, ısıtma ve soğutma sistemleri için deniz suyunun kullanılmasına katkı sundu. Böylece hem enerji tasarrufu sağlandı hem de karbon salımı minimum düzeye indirildi. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, dünyada birçok dev projeye iklimlendirme çözümleri ürettiklerini belirterek, “Galataport İstanbul, yer altında bulunan terminal binasıyla özel bir projeydi. Yer altında olduğu için çok güçlü bir havalandırma sistemine ihtiyaç vardı. Bu nedenle yüksek enerji tasarrufu sağlamak için Daikin fancoil ısı pompa sistemlerini kullandık” ifadelerini kullandı.

Zamanında teslim

Galataport İstanbul’un inşaatının pandemi döneminde de devam ettiğini aktaran Önder, “Salgın sürecinde ne fabrikamız ne de şirketimizi kapattık. Doğabilecek sıkıntıları önceden öngörerek tedbirlerimizi aldık. Galataport İstanbul cihazlarını zamanında şantiyeye teslim ettik. Böylece projenin zamanında bitirilmesine katkıda bulunduk” dedi.

Karbon ayak izini azaltıyor

Galataport İstanbul Liman Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat da şunları kaydetti: “Galataport İstanbul, Avrupa’nın LEED Platin sertifikalı ikinci projesi konumunda. Isınma ve soğutma gibi ihtiyaçlarımız için Daikin’le iş birliğimiz kapsamında kullandığımız iklimlendirme sistemimizde fosil yakıttan elde edilen elektrik enerjisi yerine deniz suyunu kullanıyoruz ve böylece karbon ayak izimizi azaltıyoruz.” Daikin, Galataport İstanbul’da temsilciğini üstlendiği Hoval markasının 850 adet kombi kapasitesine denk olan 20 adet 1.000 kilowatlık yoğuşmalı kazanını kullandı. Bu kazanlar, FWA Gizli Tavan Tipi Fancoiller olup özel yoğuşma tavaları ve düşük ses seviyeleriyle gürültü kirliliğinin de önüne geçti. Su tarafı basınç kaybı düşük olan bu kazanlar, daha verimli pompa dizaynını da beraberinde getirdi.