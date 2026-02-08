  • İSTANBUL
Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda açıklamalarına devam ediyor. Karatay özellikle bir baharatın kan şekeri üzerindeki etkilerini paylaştı...

Foto - Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

Sumak, kan şekeri kontrolü, kalp-damar sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki olası etkileriyle yeniden gündeme geldi. Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu yararların yanı sıra, doğru ve ölçülü tüketimin önemi de dikkat çekiyor. Akdeniz ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan sumak, son dönemde sadece lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olası etkileriyle de konuşuluyor.

Foto - Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu doğal ürünün farklı tüketim biçimlerine dikkat çekerek sumağı yeniden tartışmaya açtı. Sumak, kırmızıya çalan meyvelerin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen doğal bir baharat olarak biliniyor.

Foto - Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER Bazı bilimsel araştırmalar, sumağın kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebilecek bileşenler içerdiğine işaret ediyor.

Foto - Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

KALP VE DAMAR SAĞLIĞIYLA İLİŞKİSİ Sumakta bulunan antioksidan bileşenlerin, kolesterol dengesine ve kan basıncı üzerine dolaylı etkiler sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu özellikleriyle, kalp-damar sağlığını korumaya yönelik beslenme düzenlerinde destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Foto - Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

Sumak; antosiyanin, flavonoid ve fenolik asit gibi güçlü antioksidanları barındırıyor. Bu bileşenlerin hücreleri serbest radikallere karşı koruyabildiği, vücuttaki iltihap seviyesini dengelemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor. Antibakteriyel ve antifungal özellikler taşıdığı belirtilen sumağın, bağışıklık sistemi üzerinde de dolaylı katkılar sunabileceği ifade ediliyor.

Foto - Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

KARATAY'DAN SUMAK ÇAYI ÖNERİSİ Prof. Dr. Canan Karatay, sumağın çay şeklinde tüketilebileceğini belirtiyor. Sumak tohumunun sıcak suyla demlenerek içilmesinin özellikle boğaz rahatsızlıklarında tercih edilebileceğini söylüyor.

Foto - Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

Uzmanlar, her doğal üründe olduğu gibi sumağın da aşırı tüketilmemesi gerektiği görüşünde. . Özellikle tansiyon problemi olan kişilerin kontrollü tüketmesi öneriliyor/ kaynak: akşam

