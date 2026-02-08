Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor!

Sumak, kan şekeri kontrolü, kalp-damar sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki olası etkileriyle yeniden gündeme geldi. Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu yararların yanı sıra, doğru ve ölçülü tüketimin önemi de dikkat çekiyor. Akdeniz ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan sumak, son dönemde sadece lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olası etkileriyle de konuşuluyor.