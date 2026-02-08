  • İSTANBUL
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

Meteorolojide yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yağışlı havanın etkisine girilirken, 2 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

#1
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken bazı 7 ilde ise kar yağışı etkili olacak.

#2
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE SAĞANAK ALARMI Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak. İstanbul'da yağmur öğle saatlerinden sonra bastıracak.

#3
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞACAK Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

Kar yağışı Tunceli, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Ardahan'da yoğun şekilde etkili olacak.

#5
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

2 İLDE SARI ALARM Meteoroloji, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yaptı. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren iki ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

#6
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor./ kaynak: internethaber

