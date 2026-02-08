Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken bazı 7 ilde ise kar yağışı etkili olacak.