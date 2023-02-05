  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Çorum Valisi'nden Ümit Özdağ'a İskilipli Atıf Hoca tepkisi!

Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu yerinden hoplatacak! Az önce açıkladı

İstanbul'daki depremde duyulan o ses ne? Patlama mı oldu? "Gece o saatte olması ilginç" deyip açıkladı

Otomotiv devi Nissan'dan ‘Fütüristik’ tasarımı ortaya çıktı! Radikal kararı aldı, duyurdu: Satışa hazırlanıyor!

Meteoroloji duyurdu! Yarın bekleniyor

İngiliz gazeteden skandal "Erdoğan" yazısı! Haddinizi bilin edepsizler

EYT düzenlemesini bekleyenlere müjde! Tarih verdi

Toyota'dan flaş Türkiye kararı! Resmen çıkarıldı

Türkiye'de petrol üretimi! Bakan Soylu: Kapatılan petrol kuyularını tek tek açıyoruz! Piyasaları sarsacak adım
Aktüel Galata Kulesi'nin demir korkulukları rüzgardan zarar gördü
Aktüel

Galata Kulesi'nin demir korkulukları rüzgardan zarar gördü

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin demir korkulukları şiddetli rüzgardan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 22:26:00 -
Galata Kulesi'nin demir korkulukları rüzgardan zarar gördü

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin demir korkulukları kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgardan zarar gördü.

Şehirde bazı bölgelerde çatıları uçuran ve ağaçları deviren şiddetli rüzgar, Galata Kulesi'nin demir korkuluklarını da etkiledi. Rüzgardan etkilenen demir korkuluklarının birbirinden koptukları görüldü.

İtfaiye ekipleri, tarihi kulenin etrafına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merdiven kullanamayan itfaiye ekipleri, aşağı doğru sallanan korkulukları iple bağlayarak sabitledi.

Diyarbakır'da kardan kapanan yol aşıldı, doğum yapan kadın kurtarıldı
Diyarbakır'da kardan kapanan yol aşıldı, doğum yapan kadın kurtarıldı

Aktüel

Diyarbakır'da kardan kapanan yol aşıldı, doğum yapan kadın kurtarıldı

Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili
Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Aktüel

Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan 44 araçta hasar oluştu
Kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan 44 araçta hasar oluştu

Aktüel

Kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan 44 araçta hasar oluştu

Açıklamalar peş peşe geldi! Eğitime kar engeli
Açıklamalar peş peşe geldi! Eğitime kar engeli

Eğitim

Açıklamalar peş peşe geldi! Eğitime kar engeli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23