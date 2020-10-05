Galata Kulesi'ndeki duvar yıkıldı diye hoplayanlar İBB’nin tarih katliamına ne diyecek? 'İnsan bu onarımı evine yapmaz'

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nin zemin katında, kuleye sonradan eklenen yapılar ve deformasyona uğramış yapılarda bilimsel yöntemlerle bir takım çalışmalar yapılarak düzenleme işlemi yapılmıştı. Bu çalışmalar, CHP medyası tarafından 'Galata Kulesi tahrip ediliyor' şeklinde yayınlanmış, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Suç duyurusu tehdidi

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, bu yapılan suç olduğunu ve İBB birimlerinin olay yerine gönderildiğini, İBB Sözcüsü Murat Ongun da sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Bazı CHP'li vatandaşlar ise İBB'nin gazına gelerek ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Cibalikapı'da şaşkına çeviren görüntü

Galata Kulesi'nde sonradan yapılan yapılar için 'Galata Kulesi tahrip ediliyor' diyerek ortalığı karıştıran İBB'nin bir skandala imza attığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cibalikapı surlarında, güvenlik tehdidini bahane ederek "Tarih katliamı" yaptığı ortaya çıktı.Cibalikapı'daki çalışmalar sonrası ortaya çıkan görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Yaklaşık 1600 yıllık köklü tarihe sahip olan eserlerin Duvarın bozulmamış bölümünden yatak harcı ve derz örneği laboratuvarda incelenerek çıkan sonuca göre işlem yapmak yerine gelişigüzel harçlarla orijinal taşların ve tuğlaların sıvanmış olduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüye büyük tepki geldi.

Galata Kulesi'nde ortalığı ayağa kaldıranlar buna ne diyecek?

Öte yandan Galata Kulesi'nde sonradan yapılan yapılara yönelik yapılan restorasyonlar için ortalığı ayağa kaldıran CHP'lilerin 1600 yıllık Cibalikapı surlarında yapılan katliama ise ne diyecekleri merak konusu oldu.