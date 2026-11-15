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Gündem Galata Kulesi'nde görsel şölen! KKTC'nin 43'üncü yaşına özel anlamlı kutlama
Gündem

Galata Kulesi'nde görsel şölen! KKTC'nin 43'üncü yaşına özel anlamlı kutlama

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Galata Kulesi'nde görsel şölen! KKTC'nin 43'üncü yaşına özel anlamlı kutlama

İstanbul'un tarihi simgesi Galata Kulesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla unutulmaz bir görüntüye sahne oldu. Kulenin dev gövdesine yansıtılan KKTC bayrağı ve kutlama mesajı, gecenin karanlığında havadan da görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi’ne KKTC bayrağı yansıtıldı.

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’nde, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle özel ışıklandırma yapıldı.

Kulenin gövdesine KKTC bayrağının yanı sıra, '15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun' yazılı mesaj yansıtıldı.

Aydınlatılan kule havadan da görüntülendi.

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