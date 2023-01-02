Galata Kulesi yakınlarında panik! Vatandaşlar can havliyle kaçtı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi yakınında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler polise haber verdi. Polis, şüpheli çanta etrafına emniyet şeridi çektiği sırada bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip çantayı 10 metre ileri fırlattı. Bu sırada vatandaşlar, bomba paniği ile büyük bir korkuyla kaçmaya başladı. Ekiplerin kontrollü patlatması sonrası çantada cips ve kağıt havlu olduğu anlaşıldı.

Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çantayı fırlattı

Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti. "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bunu açarım, sıkıntı yok." diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.

Bomba sanıp kaçtılar

Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

İçinden cips ve kağıt havlu çıktı

Çantayı fırlatan kişi polis tarafından uzaklaştırılırken, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki vatandaşlar, polis ekiplerini alkışladı.