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Aktüel Galata Kulesi, Polonya Dayanışma Sendikası'nın 40. yıl dönümünde "Solidarnosc" logosuna büründü
Aktüel

Galata Kulesi, Polonya Dayanışma Sendikası'nın 40. yıl dönümünde "Solidarnosc" logosuna büründü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:00:19 -
Galata Kulesi, Polonya Dayanışma Sendikası'nın 40. yıl dönümünde "Solidarnosc" logosuna büründü

İSTANBUL (AA) - Polonya'daki Bağımsız Özyönetimli "Dayanışma" Sendikası'nın 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'nin dış cephesine "40 Solidarnosc" logosu yansıtıldı.

Polonya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Polonya'nın dün komünizmin yıkılışına ve soğuk savaş döneminin kapanmasına yol açan Bağımsız Özyönetimli "Dayanışma" Sendikası'nın 40. kuruluş yıl dönümünü kutladığı hatırlatıldı.

Adaletsizliğe direnç gösteren milyonlarca Polonyalının, Polonya Halk Cumhuriyeti'nde demokratikleşmeye ve siyasi düzene derin reformlar getirmeye yönelik Dayanışma (Solidarnosc) hareketini kurdukları anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polonyalıların kendi fikirlerini beyan etmeye ve ülkenin kaderi ile ilgili sorumluluk üstlenmeye karar verdikleri bu kitlesel sivil hareketin Avrupa'da eşi benzeri yoktu. 'Dayanışma geni' günümüze dek Polonya'ya ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etmeyi emrediyor. Dayanışma aynı zamanda (Kovid-19 pandemi sürecinde) yaptığı insani yardım, özellikle transformasyon sürecinin yaşandığı Doğu Ortaklığı ülkelerine ve batı Balkanlara sağladığı destek, AB, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, NATO ve diğer uluslararası kuruluşlara üye ülkelerin askeri ve barış harekatlarına ortak katılıma verdiği destek yönüyle öne çıkıyor. Bu özel yıl dönümünü anmak suretiyle Polonya kendi ülkelerinde özgürlük ve demokrasiye susamış tüm halklar ile bütünleşiyor."

Açıklamada, bu kapsamda, Dayanışma logosu veya Polonya bayrağının dün Rio de Janeiro, Berlin, Şikago, Los Angeles, New Jork, Washington, Köln ve Roma gibi dünyanın birçok yerinde bu şehirlere özgü popüler mimari yapılar üzerine yansıtıldığı belirtildi.


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