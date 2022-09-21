Galata Köprüsü kapalı mı? Galata Köprüsü hangi günler kaç saat kapalı olacak?
Galata ve Atatürk köprülerinin hangi saatler arasında kapalı olacağı araştırılıyor. Peki, Galata Köprüsü kaç gün kapalı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galata ve Atatürk köprülerinin belirli saatler arasında kapalı olacağını duyurdu.
Galata Köprüsü kapalı mı? Galata Köprüsü hangi günler kaç saat kapalı olacak?
Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.