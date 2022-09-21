  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Galata Köprüsü kapalı mı? Galata Köprüsü hangi günler kaç saat kapalı olacak?
Yaşam

Galata Köprüsü kapalı mı? Galata Köprüsü hangi günler kaç saat kapalı olacak?

Galata ve Atatürk köprülerinin hangi saatler arasında kapalı olacağı araştırılıyor. Peki, Galata Köprüsü kaç gün kapalı?

Yeniakit Publisher
2022-09-21 20:50:00 -
Galata Köprüsü kapalı mı? Galata Köprüsü hangi günler kaç saat kapalı olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galata ve Atatürk köprülerinin belirli saatler arasında kapalı olacağını duyurdu.

Galata Köprüsü kapalı mı? Galata Köprüsü hangi günler kaç saat kapalı olacak?

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23