GAİN Medya soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklama talep edildi
GAİN Medya soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerdenden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Okan Karacan’ın da içinde bulunduğu 4 kişi Gain soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. GAİN soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a tutuklama talep edildi. 1 kişiye ise adli kontrol uygunlandı.
