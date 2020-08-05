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Yaşam

Gadir hum nedir? Gadir hum bayramı 2020 ne zaman?

Gadir ne demek, Gadir Hum Bayramı'nda ne yapılır? Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali’ye hoş davranarak, dönül aldığı yani taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı her olduğu gibi bu yıl da kutlanılmakta. Peki Gadir hum bayramı 2020 ne zaman? Gadir hum bayramı Zilhicce ayının kaçına denk geliyor? Gadir hum bayramında neler yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:33:00 -
Gadir hum nedir? Gadir hum bayramı 2020 ne zaman?

Hadiri Hum Bayramı bu yıl 7 Ağustos Cuma gününe denk gelmekte. Gadiri Hum, Mekke ile Medine arasındaki Rabiğ Vadisi'nde bulunan bölgenin adı olarak geçer. Arapça'da Gadir-i Hum olarak geçen kelime Hum Gölcüğü anlamına gelmektedir. Alevilerin kutladığı Gadiri Hum, alevi inancına göre en büyük bayram. Hz. Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hz. Ali'yi halefi olarak tayin ettiği gün Gadiri Hum Bayramı olarak kutlanır. Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği günü bayram olarak kutlanılmakta.

Gadir hum bayramında neler yapılır?

Gadir hum bayramı kutlayanlar bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapılır.

 

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