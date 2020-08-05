Gadir hum nedir? Gadir hum bayramı 2020 ne zaman?

Hadiri Hum Bayramı bu yıl 7 Ağustos Cuma gününe denk gelmekte. Gadiri Hum, Mekke ile Medine arasındaki Rabiğ Vadisi'nde bulunan bölgenin adı olarak geçer. Arapça'da Gadir-i Hum olarak geçen kelime Hum Gölcüğü anlamına gelmektedir. Alevilerin kutladığı Gadiri Hum, alevi inancına göre en büyük bayram. Hz. Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hz. Ali'yi halefi olarak tayin ettiği gün Gadiri Hum Bayramı olarak kutlanır. Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği günü bayram olarak kutlanılmakta.

Gadir hum bayramında neler yapılır?

Gadir hum bayramı kutlayanlar bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapılır.