Gaboras CEO'su Altun: "Sıfır konut stokunu eritmek için ek teşvik ve önlemlere ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - Gaboras Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, ikinci el piyasaların menkulleşme potansiyeline işaret ederek birinci el konut stokunu eritmek için daha kapsamlı ek önlem ve teşviklere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gaboras'tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe pandemi sonrası konut faiz indirimi ile yaşanan hareketlilik rakamlara da yansıdı. Nisan ve mayıs aylarında dibi gören konut satışları haziran ayında adeta patlama yaşayarak toplamda 197 bin 772’ye yükseldi. Özellikle uzun vadeli ödeme planları birçok ailenin sıfır konut sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Gayrimenkul sektörü platformu Gaboras tarafından yapılan incelemelere göre Türkiye’de 2020 yılının ilk 6 ayında her 38 aileden biri konut sahibi oldu. Araştırma detaylarını paylaşan Gaboras CEO'su Altun, 5 büyük şehre ayrı bir parantez açtıklarını belirterek, "İlk 6 ayda, İstanbul’da her 46 aileden biri konut sahibi oldu. Bu rakam Ankara’da 28, Antalya’da 30, İzmir’de 39 ve Bursa’da 42 olarak hesaplanmaktadır. Bu rakam Iğdır’da 5 aileden biri olarak değişirken Hakkari’de 379 ailede 1’e kadar yükseldi. 2020 yılında her 133 kişiden 1’si ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Altun, "Konut faiz oranlarındaki düşüş konut satışlarını artırdı ve haziran ayında bir rekor kırılarak satılan konut sayısı 200 bine yaklaştı. Bu dönemde, 624 bin 155 adede varan toplam konut satışlarında ipotekli satışlar, ipoteksiz satışları sadece haziran ayı içinde ilk kez geçti." açıklamasında bulundu.

- Toplam konut satışının yüzde 68'i ikinci elde gerçekleşti

Açıklamaya göre, inceleme detaylarına bakıldığında Türkiye geneli için ortalama her 121 haneden biri sıfır konut satın alırken bu rakam ikinci el konut satışlarında 56 haneyle iki katına çıkıyor. Haziran ayında ikinci el konut satışlarının toplam satışların yüzde 68’ini kapsadığını söyleyen Altun, sıfır konut stokunu eritmek için bir takım ek önlem ve teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Altun, bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:



"Özellikle faiz indirimi sonrası gayrimenkul edinim iştahında büyük artış gözlemleniyor. Ancak sanıldığının aksine çoğunluk bankalara gitmek yerine öz kaynaklara ve nakit ticarete yöneldi. Sektörün harç, faiz, vergi muafiyetleri gibi destekleyici teşviklere anında reaksiyon verebileceğini görmüş bulunuyoruz. Nitekim, vergi harçlarında muafiyet olmamasına rağmen büyük bir talep iştahı oluştu. Bu Gaboras söylemlerini doğrulayan bir gelişme. 24 milyar dolarlık işlem hacmini menkulleşmenin önünü açarak 10’a katlamak istiyorsak vergi ve harçları sıfırlamak zorundayız."