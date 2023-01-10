Gabonlu forvet, Süper Lig devine gelmek üzere!

Beşiktaş'ta Aaron Boupendza sesleri yükseliyor. Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer süreci hız kazanırken, siyah beyazlılar bu boşluğu doldurmak için arayışa başladı. Gündeme ise ligimizde daha önce forma giymiş ve adı büyük takımlarla da anılan Aaron Boupendza geldi. Beşiktaş, Gabonlu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı hedefi Aaron Boupendza oldu. Wout Weghorst'un adım adım Manchester United'a gidiyor olması siyah beyazlıları harekete geçirdi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın hedefi Aaron Boupendza.

Akşam'a göre; bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağlayan Weghorst'un boşluğunu skorer bir forvetle doldurmak isteyen Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi olan Aaron Boupendza, sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımına 7 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Ancak burada mutsuz olduğu bilinen oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirebileceği aktarıldı. Öyle ki 26 yaşındaki oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen takımının son 3 maçında kadroya alınmadı. Bu gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş'ın Boupendza için kiralama formülünü masaya yatıracağı öğrenildi.

2020-2021 sezonunu Hatayspor'da geçiren Aaron Boupenda, performansıyla Süper Lig'e damga vurmuştu. 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu oyuncu için 4 Büyükler devreye girmiş ancak Hatayspor bedelsiz olarak kadrosuna kattığı başarılı oyuncuyu 4 milyon 250 bin euroya Suudi Arabistan takımı Al-Arabi'ye satmıştı.

Al Arabi'de 20 maça çıkan Boupendza 9 gol 5 asistlik performans gösterirken, Al-Shabab kulübünde ise 7 maçta 3 gol 3 asiste imza attı.