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Gabon'da darbe girişimi bastırıldı! Darbeci askerler tutuklandı

Gabon'da sabah saatlerinde darbe girişimine kalkışan askerlerin tutuklandığı ve kalkışmanın bastırıldığı duyuruldu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:15

Gabon hükûmeti, sabah saatlerinde Ulusal Radyo kanalının işgal edilmesiyle başlayan darbe girişiminin bastırıldığını açıkladı.

Gabon Hükûmet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertrand Mapangou, Fransız Ulusal Jandarması (GIGN) Gabon birliklerinin, kalkışmaya karışan askerleri tutuklayarak durumu kontrol altına aldığını ve iki üç saat içerisinde düzenin yeniden tam kapsamlı olarak tesis edileceğini açıkladı.

Girişim sabahın erken saatlerinde başlamıştı

Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo’dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, birkaç saat içerisinde Ulusal İnşa Konseyi’nin kurulacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirmişti.

Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları’nın eski komutanı General Ntumpa Lebani’yi Millet Meclisi’ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan’da uzun süre nefes darlığı ve felç rahatsızlıklarından tedavi gören Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo ise tedavisine devam edilmesi için şu an Fas’ta bulunuyor.

Afrika Birliği darbe girişimini kınadı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Afrika Birliği, Gabon’da bu sabah yaşanan darbe girişimini güçlü şekilde kınamaktadır.” ifadesini kullandı.

Muhammed ayrıca Birliğin bütün anayasaya aykırı iktidar değişimlerini tümden reddettiğini hatırlattı.

Ülkede bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
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  3. gabon darbe girişimi

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