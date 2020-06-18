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Gündem

Gabon'da cumhurbaşkanlığı sözcüsünde koronavirüs çıktı

Afrika ülkesi Gabon'da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun danışmanı ve cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jessye Ella Ekogha'da koronavrüs çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 04:06:00 -
Gabon'da cumhurbaşkanlığı sözcüsünde koronavirüs çıktı

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun danışmanı ve cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jessye Ella Ekogha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ve kendisini karantinaya aldığını belirten Ekhoga, "Şeffaf olmak ve Kovid-19'a herkesin yakalanabileceğini göstermek için bunu sosyal medyadan açıklıyorum.” ifadesini kullandı.

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