Gabon'da cumhurbaşkanlığı sözcüsünde koronavirüs çıktı
Afrika ülkesi Gabon'da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun danışmanı ve cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jessye Ella Ekogha'da koronavrüs çıktı.
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun danışmanı ve cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jessye Ella Ekogha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ve kendisini karantinaya aldığını belirten Ekhoga, "Şeffaf olmak ve Kovid-19'a herkesin yakalanabileceğini göstermek için bunu sosyal medyadan açıklıyorum.” ifadesini kullandı.