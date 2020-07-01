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Aktüel

Gabon hava sınırlarını açtı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 03:52:29 -
Gabon hava sınırlarını açtı

DAKAR (AA) - Afrika ülkeleri, kıta genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artışa rağmen salgınla mücadele tedbirlerini hafifletmeye devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Gabon'da Başbakan Julien Nkoghe Bekale düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz'dan itibaren hava sınırlarını açtıklarını, uluslararası uçuşların başlayacağını duyurdu.

Bekale, pandeminin ve kısıtlamaların ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini belirterek, bugünden itibaren her hava yolunun haftada en fazla 2 uçuş düzenleyebileceğini aktardı.

Nisan ayı başından bu yana başkent Libreville ile ülkenin geri kalanı arasında yasaklanan ulaşımın yeniden açılacağını ifade eden Bekale, açık servis alanı bulunan restoran ve otellerin de hizmet vermeye başlayacağını ancak bar ve gece kulüplerinin bir süre daha kapalı olacağını kaydetti.

Salgının başından bu yana 5 bin 394 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Gabon'da, virüse yakalanan 42 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 420 kişi sağlığına kavuştu.

Vaka sayısı 10 bine yaklaşan Fildişi Sahili de geçen hafta 1 Temmuz'dan itibaren uluslararası uçuşlara izin vereceğini duyurmuştu.

Senegal yönetimi de 7 bine yaklaşan vaka sayısına rağmen dün, 15 Temmuz'dan itibaren hava sınırlarını açacağını bildirmişti.


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