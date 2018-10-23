G7'den Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan hesap vermeli

G7 dışişleri bakanları Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan’ın Türkiye ile tam iş birliği içinde derinlemesine, inandırıcı, saydam ve hızlı bir soruşturma yürütmesi ve Kaşıkçı’nın ölümüyle sonuçlanan koşullara ilişkin tam ve sahih bir hesap vermesi beklentimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan’ın, İstanbul’daki konsolosluğunda gerçekleştiğini doğruladığı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün doğrulanması tam saydamlığa ve hesap verirliğe doğru ilk adımdır. Ancak verilen izahat halen cevaplanmamış pek çok soruyu geride bıraktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

'Suudi Arabistan gerekli önlemleri almalıdır'

"Cinayetten sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, "Suudi Arabistan böyle bir olayın asla tekrarlanamaması için gerekli önlemleri almalıdır" vurgusu yapıldı.

G7 açıklamasında, Kaşıkçı’nın başına gelenlerin dünya çapında gazetecilerin ve ifade özgürlüğünün korunmasına duyulan ihtiyacı teyit ettiği de kaydedildi. Açıklamada, G7'yi oluşturan İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, Kanada ve ABD'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra AB Yüksek Temsilcisinin de imzası yer aldı.