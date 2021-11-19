  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya G7 ülkelerinde aşılama sıralaması değişti
Dünya

G7 ülkelerinde aşılama sıralaması değişti

Japonya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılamada G7 ülkeleri arasında en yüksek orana eriştiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 05:31:00 - 2021-11-19 05:51:49
G7 ülkelerinde aşılama sıralaması değişti

125 milyonu aşkın nüfuslu Japonya'da hükümet ülke geneli Kovid-19 aşılama kampanyası verilerini güncelledi. Buna göre şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,7'sine denk gelen 95,9 milyon kişi virüse karşı çift doz aşılandı.

Kyodo ajansı, yakaladığı bu çift doz aşılama oranı ile Japonya'nın, G7 ülkeleri arasında yüzde 75,5 orana sahip Kanada'yı geçerek birinci sıraya yerleştiğini aktardı.

Oxford Üniversitesinin "Our World in Data" projesine göre Japonya ve Kanada sonrası aşılama kampanyasında yüzde 72,7 oranla İtalya 3. sırada yer alıyor.

Japonya'da aşı kampanyasının başladığı Şubat 2021'den bu yana ülke geneli uygulanan doz sayısının yaklaşık 195,3 milyona çıktığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir taşla 2 kuş! Faiz düştükçe maske de düşüyor
Gündem

Bir taşla 2 kuş! Faiz düştükçe maske de düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize ilişkin değerlendirmesi üzerinden yüce dinimiz İslam'ı hedef alan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni M..
Otomotiv imalatı ekim ayında 1 milyon adedin üzerine çıktı
Otomotiv

Otomotiv imalatı ekim ayında 1 milyon adedin üzerine çıktı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ekim verilerini açıkladı.
Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar
Gündem

Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değil" sözleri sonrası iyice tutuşan Avrupa, kesenin ağzını açtı. Avrupa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay