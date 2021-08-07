G7 ülkeleri: İsrailli şirkete ait gemiye düzenlenen saldırıda deliller İran'ı işaret ediyor

G7'yi oluşturan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giden İsrailli şirkete ait "Mercer Street" adlı gemiye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı. Söz konusu ülkelerin, deniz güvenliği ve ticari gemiciliğin korunması konusundaki taahhüdünde birleştiği belirtilen açıklamada, mürettebattan bir İngiliz ile bir Rumen'in ölümüne neden olan hukuka aykırı saldırının kınandığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu, kasıtlı ve hedefe yönelik bir saldırıydı ve uluslararası hukukun açık ihlaliydi. Mevcut tüm deliller açıkça İran'ı işaret ediyor. Bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur." ifadesine yer verildi.

"İran'ın tavrı uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor"

Açıklamada, gemilerin uluslararası hukuka uygun olarak serbestçe seyrüseferlerine izin verilmesi gerektiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Küresel ekonominin bağlı olduğu tüm denizciliği korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. İran'ın tavrı, vekil güçlere ve devlet dışı silahlı aktörlere verdiği desteğin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor. İran'ı, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarsız tüm faaliyetlerini durdurmaya ve tüm tarafları bölgesel istikrar ve barışı güçlendirmede yapıcı rol oynamaya çağırıyoruz."

Gemideki 2 kişi hayatını kaybetmişti

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Geminin, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait olduğu belirtildi. Japon bandıralı geminin Ofer'in şirketince yönetildiği açıklanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geminin saldırıya uğraması nedeniyle dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısında bulunmuştu.

G7 neyi temsil ediyor?

G7, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor. G7, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor.

ABD ile İsrail, İsrail'e ait gemiye yapılan saldırı konusunda ortak hareket edecek

Bu arada, İsrail'e ait "Mercer Street" adlı gemiye yapılan saldırıyı görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Benjamin Gantz, "İran'ın bölgedeki saldırılarına karşı ortak endişelerini" dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Gantz'ın, telefon görüşmesinde İran'ın sorumlu olduğu belirtilen saldırı hakkında değerlendirme yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre, iki bakan da İran'ın bölgede insansız hava araçlarını kullanarak düzenlediği saldırılardan ortak endişe duyduklarını dile getirdi ve bölgesel güvenlik için ortak hareket etmeye devam edecekleri mesajını verdi.

Austin ile Gantz, ayrıca, bundan sonra atılacak adımlar noktasında ortak hareket edeceklerini ve koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz diğeri Romanyalı 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade etmiş, İsrail Savunma Bakanı Gantz da ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti.