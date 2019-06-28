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G20'de konuştu! Trump'tan İran açıklaması

G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran gerilimine ilişkin"Acelemiz yok, zamanı istedikleri gibi kullanabilirler. Kesinlikle bir zaman baskısı yok. Umarım bir sonuç verir. Sonuç verirse çok iyi, vermezse ne olacağını zaten duyacaksınız." dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 10:00
G20'de konuştu! Trump'tan İran açıklaması

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Japonya, Hindistan ve Almanya başbakanları ile ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın ajandasında ikili ticari ilişkiler ve İran konusu öne çıktı.

ABD Başkanı Trump, Osaka'da sırasıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Japonya Başbakanı Abe ile görüşen Trump, Japon otomobil firmalarının ABD'deki yatırımlarını takdir ettiğini vurgulayarak, ABD-Japonya ticari ilişkilerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Trump, Japonya'nın ABD'den alacağı muhtemel silahlarla ve askeri ilişkilerle ilgili de görüşeceklerini belirtti. 

Trump-Modi görüşmesi

Daha sonra Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya gelen Trump'ın gündeminde yine ikili ticari ilişkiler vardı.

Japonya'ya gelişinden önce Hindistan'ın ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerinden şikayet ettiği hatırlatılan Trump, "Ticari ilişkileri konuşacağız, bunların olumlu olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı. 

Hindistan ile bazı anlaşmalar imzalayacaklarını da dile getiren Trump, "Çok büyük bir ticari anlaşmayı duyuracağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin şu anda dünyadaki "en cazip" ülke olduğunu savunan Trump, "Herkes bunun bir parçası olmak istiyor." dedi.

"Kesinlikle zaman baskısı yok"

Ayrıca zirve boyunca İran ile ilgili konuları da ele alacaklarını kaydeden Trump, "Acelemiz yok, zamanı istedikleri gibi kullanabilirler. Kesinlikle bir zaman baskısı yok. Umarım bir sonuç verir. Sonuç verirse çok iyi, vermezse ne olacağını zaten duyacaksınız." şeklinde konuştu.

Daha sonra Beyaz Saray, Trump'ın Abe ve Modi ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede "İndo-Pasifik bölgesinin serbest ve açık bir bölge" olması konusunda üç ülkenin mutabık olduğunu ve bu ülkeler arasında donanma alanında güçlü bir iş birliği bulunduğunu yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Trump-Merkel görüşmesi

Abe ve Modi'den sonra Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Trump, Merkel için "değerli bir arkadaş" ve "harika bir kişi" ifadelerini kullandı.

Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Merkel arasındaki görüşmede, İran'ın Ortadoğu'daki tehlikeli eylemleri, Libya ve Sahel bölgesinin istikrara kavuşturulması ve Ukrayna'daki ekonomik reformun desteklenmesi de dahil birçok konu ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, bugünkü temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile de bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:00
  1. Donald Trump
  2. iran
  3. ABD
  4. G20 Liderler Zirvesi

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