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G-20’nin ilgi odağı Erdoğan

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer ülke devlet ve hükümet başkanlarının ilgi odağı olduğu gözlendi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:40
G-20’nin ilgi odağı Erdoğan

Hacı Yakışıklı  Buenos Aires

Arjantin’de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. Zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer ülke devlet ve hükümet başkanlarının ilgi odağı olduğu gözlendi. İki gün sürecek zirvenin ilk gününde liderler, “Adil ve Sürdürülebilir Gelecek” temalı toplantıya katıldı. Toplantının ardından, zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, liderleri resmi törenle karşıladı ve ardından aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi’nin ilk gününde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. 

İnsanları ilk sıraya koymak, Küresel Ekonomi, Çalışma Hayatının geleceği ve Kadın’ın güçlendirilmesi” temasıyla düzenlenen ilk oturum sonrasında liderler ikili görüşmelerde bulundu. Ardından Arjantin’in tarihi Colon Tiyatrosu’ndaki kültürel etkinliğe iştirak edildi. Zirvenin ilk günü G20 Liderler Yemeği ve delegeler için verilen kokteyl ile son buldu. Zirvenin son günü, “Konsensus oluşturmak-Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Sürdürülebilirliği” temasıyla yapılacak ikinci oturumla başlayacak. Sonra zirvenin son oturumu “Fırsatları Elde Etme - Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği” başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:40
  1. Arjantin
  2. G-20 Liderler Zirvesi
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Adil ve Sürdürülebilir Gelecek
  5. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  6. ABD Başkanı Donald Trump
  7. Colon Tiyatrosu

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