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G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 başkanlar zirvesinde Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin şüpheli ölümü, Mısır’daki idamlar ve Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalar yaptığı sırada Selman ve Sisi salonu terk etmeye çalıştı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:37
G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 başkanlar zirvesinde Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin şüpheli ölümü, Mısır’daki idamlar ve Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulunca Sisi ve Selman kaçacak yer aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G-20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan konuşunca kaçtılar

Erdoğan, zirvede Mursi’nin şüpheli ölümü, Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini belirterek "Bu konuyu gündeme getirdiğim konuşmamda Muhammed Bin Selman ya ben konuşurken ayrıldı ya da ben konuşmaya başlamadan ayrıldı. Burada kimse bu konulara girmiyor. Sisi de Muhammed Bin Selman da bunu bizden dinlemeli. “Bu işler yapıldı ve artık bitti, unutuldu” olmaz. Bunu bizim gündemimizden çıkarmadığımızı göstermemiz gerek. Bu konuda hazırlanan bir rapor var. Bu iş BM Genel Kuruluna kadar gündeme gelirse ben orada da bu konuyu gündemde tutacağım. " dedi ve şöyle devam etti:

"Birileri ciddi paralar dağıtıyor"

"Mursi’nin ölüm şeklini anlattık. Şehadeti esnasında 50 dakika müdahale edilmiyor. Adli tıbba götürülmüyor. Sabah erkenden adeta kaçırılarak gömülüyor. Eşini bile almıyorlar. Gelecek kuşaklar dünyada Müslüman liderlere neler yapılmış bunu bilmeli. Çünkü bu ne ilk ne de son. Bakıyorsunuz buraya Sisi’yi çağırıyorlar. Ne diye çağırıyorsun? Hem demokratım diyeceksin hem demokrasi mücadelesi diyeceksin hem de “AB’de idam yasak” demene rağmen 9 genci idam eden bir adamın toplantısına katılacaksın. Bu ikiyüzlülüğü tüm dünyaya ilan etmemiz, hatırlatmamız lazım. Bunların insan haklarıyla, demokrasiyle ne alakası var? Bunları anlatmak lazım. Bir üçüncü konu da Kaşıkçı meselesi. Dünyada egemen güçlerin bir kısmı onu da gündemden düşürmeye çalışıyor. Birileri çok ciddi paralar dağıtıyor. "

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:37
  1. Sisi
  2. Selman

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