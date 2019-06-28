G-20'de çarpıcı detay! 'Seçimlere burnunu sokma'

ABD Başkanı Donald Trump, G20 kapsamında Putin'le bir araya geldi. Trump görüşme sırasında kameralar kayıttayken Putin'e şaka yoluyla 'Seçimlere karışma' dedi. Rusya, Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine müdahil olmakla suçlanıyordu.

Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da iki gün sürecek olan G20 zirvesi başladı. İlk gün heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriliyor. Zirvenin önemli isimlerinden ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de beraberindeki heyetler eşliğinde bir araya geldi.

"Seçimlere burnunu sokma"

Bu görüşme sırasında ilginç bir an yaşandı. Kameralar kayıttayken ABD Başkanı Trump, Putin'e dönerek şaka yoluyla "Seçimlere karışma" dedi.

Rusya soruşturması

Rusya, Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine müdahil olmakla suçlanıyordu. Yaklaşık 2 yıldır ABD gündemini meşgul eden konuyu araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2019'un Mart ayında raporunu tamamlayıp Adalet Bakanlığı'na teslim etti.

22 Mart Cuma günü Adalet Bakanı William Barr'a teslim edilen rapora ilişkin Kongre'ye 25 Martta bir mektup ulaştı. Bakan Barr'dan gelen mektupta Trump'ın aklandığı belirtildi.

Demokratlarsa başından beri raporun tamamını görmek istediklerini söyleyerek Adalet Bakanı Barr'ı Trump'ın tarafından olmakla suçladı.

448 sayfalık raporsa 18 Nisan günü kamuoyuna açıklandı. Açıklanmasının ardından birçok tartışma yaşanırken raporun Trump'ı "net olarak aklamadığı, muğlak ifadeler kullanılığı" yorumları yapıldı.

ABD Adalet Bakanı William Barr da Mayıs ayında Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i 'soruşturma yöntemleri' ve 'net sonuçlara varamaması' gerekçesiyle eleştirdi. Barr, Mueller'in "Trump'ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı" konusunda bir karara varamamasını ise anlayamadığı eleştirerek, "Başkanın adaleti yanıltıp yanıltmadığı konusunda karara varmaması gerektiğini düşünüyordu ise o zaman bu soruşturmayı da hiç yapmaması gerekirdi" dedi.

Putin iddiaları reddediyor

Öte yandan G20 öncesi Financial Times'a röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Putin, bu iddialar bir kez daha hatırlatıldığında, bir kez daha reddetti.