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Ekonomi FuzulEv Ağrı’daki ilk şubesini hizmete açtı
Ekonomi

FuzulEv Ağrı’daki ilk şubesini hizmete açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:50:47 -
FuzulEv Ağrı’daki ilk şubesini hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, hızla büyüyen ve gelişen yapısıyla Türkiye’nin dört bir tarafında sürdürdüğü şubeleşme atağı doğrultusunda Ağrı’daki şubesini müşterilerinin hizmetine açtı.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, 1992 yılından bu yana dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için faizsiz, kredisiz, vade farksız sistemiyle faaliyetini tüm hızıyla sürdüren FuzulEv, ev almanın yolunu herkes için kolaylaştırmaya devam ediyor.

Türkiye’de “Ev sahibi olmayan kimse kalmasın’’ mottosuyla yolan çıkan FuzulEv, Ağrı’da açtığı yeni şubesiyle büyüme ivmesini koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Şubelerimizi ev ve otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza ulaşmanın en önemli kanallarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda tüm motivasyonumuzu şube ağımızı genişletme çalışmalarımıza veriyoruz. Yeni açılacak şubeler ile daha fazla noktada müşterilerimize hizmet verirken insanların hayallerinin gerçekleşmesine de katkı sağlıyoruz. İyi yetişmiş insan kaynağımızla ve açacağımız yeni şubeler ile mükemmel müşteri deneyimi sunarak vatandaşımıza en iyi hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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