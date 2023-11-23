Fuzul Ventures ilk kez TIW 2023’te sahnede!

İnovasyon ile girişimciliği merkeze alan ve vizyoner projeleri desteklemek üzere yola çıkan Fuzul Ventures’in katıldığı ilk etkinlik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu sene 10’uncusu düzenlenen Türkiye Innovation Week (TIW) oldu. Haliç Kongre Merkezi’nde hem Türkiye’den hem de dünyadan inovasyona yön veren isimleri buluşturan TIW’de Fuzul Ventures, 23-25 Kasım tarihleri arasında G4 No’lu standında ziyaretçilerini bekliyor.

Fuzul Ventures vizyoner girişimcilik faaliyetlerine destek vermek maksadıyla yola çıktı

TIW 2023 ile ilgili değerlendirmede bulunan Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akbal, sözlerine böyle bir etkinliğe katılmış olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Furkan Akbal, “Girişimciliğin ülke ekonomilerinin büyümesinde hatırı sayılır bir güç olması global arenada da kabul görmüş bir gerçek. Girişimciliği, ülkelerin dünyada söz sahibi olabilmeleri hususunda da güçlü bir argüman olarak değerlendiriyorum. Fuzul Ventures ile biz de vizyoner ve potansiyel barındıran girişimcilik faaliyetlerine destek vermek maksadıyla yola çıktık. Fintech, proptech, gaming ve martech alanlarındaki girişimlere yatırım yapmak istiyoruz. Buradaki amacımız hem Fuzul Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlara hem de potansiyeline inandığımız alanlara eğilmek… Öyle ki destek vererek gelişimine katkı sunduğumuz ve büyümesine zemin hazırladığımız girişimlerin bir süre sonra müşterisi olmayı da arzu ediyoruz. Yatırım yaptığımız girişimleri, kendi firmalarımızın istifadesine sunduğumuzda rekabette de ön plana çıkacağımızı ve fark oluşturacağımızı düşünüyoruz. Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla, geleceğin lider şirketlerinin temelini bugünden atacağız ve burada amacımız yalnızca onlara finansal destek sağlamak da değil. Fuzul Ventures olarak girişimcilere tecrübe aktarımı yapıyor olmamızın yanı sıra onlara yeni bağlantılar da kazandırmayı arzuluyoruz. Dolayısıyla bugün burada, böyle bir organizasyonun paydaşı olarak yer almak bizim için çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

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