Fuzul GYO’nun yeni Satış ve Pazarlama Direktörü Beytullah Yazıcı oldu
Türkiye’de gayrimenkul sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Fuzul GYO, yönetim ekibini yeni bir atamayla güçlendirdiğini duyurdu. Satış, iş geliştirme ve pazarlama alanlarında önemli başarılara imza atmış bir isim olan Beytullah Yazıcı, Fuzul GYO’nun yeni Satış ve Pazarlama Direktörü oldu.
Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olan Fuzul GYO, özel insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine deneyimli iş insanı Beytullah Yazıcı’yı getiren Fuzul GYO, gerçekleştirdiği bu atama ile şirketin stratejik iletişim ve pazarlama hedeflerinde daha da hızlı ilerlemeyi amaçlıyor.
Fuzul Holding bünyesine 2016 yılında yabancıya gayrimenkul satışında hizmet veren Nevita şirketinde Satış Uzmanı olarak katılan Beytullah Yazıcı, sırasıyla Satış Müdürü ve Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.
Fuzul Holding iştiraklerinden Akva Sigorta’ya Genel Müdür olarak atanan Ümit Bozkurt’tan görevi teslim alan Yazıcı, Ocak 2024 itibariyle Fuzul GYO Satış Pazarlama Direktörlüğüne atandı.
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