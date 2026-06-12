Füze yok, nükleer masada! İran-ABD mutabakatında dikkat çeken detay

İran ile ABD arasında yürütüldüğü ileri sürülen diplomatik temaslara ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. İran basını, iki ülke arasında hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptı taslağının içeriğine dair dikkat çekici bilgiler paylaştı. İddialara göre, müzakerelerde İran'ın füze programı gündeme alınmayacak, görüşmeler nükleer faaliyetler ve ekonomik konular çerçevesinde yürütülecek.

14 MADDELİK TASLAK GÜNDEMDE

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, mutabakat taslağında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların önemli bölümünü kaldırması öngörülüyor.

Taslakta yer aldığı ileri sürülen maddeler arasında;

İran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması,

Petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların sona erdirilmesi,

Dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması,

İran çevresindeki ABD askeri varlığının azaltılması,

Deniz ablukasının kaldırılması,

Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılması,

gibi başlıklar bulunuyor.

FÜZE PROGRAMI MASADA YOK

İran basınında yer alan bilgilere göre, nihai müzakerelerde İran'ın füze programı görüşme başlıklarına dahil edilmeyecek.

Haberde, "İki ülke arasındaki nihai müzakereler İran'ın füze programı gündeme alınmadan, nükleer ve ekonomik konular üzerinde yürütülmelidir" ifadelerine yer verildi.

Bu durumun, uzun yıllardır Batılı ülkelerin gündeme getirdiği füze programı tartışmalarında yeni bir dönemin işareti olabileceği değerlendiriliyor.

YAPTIRIMLAR VE EKONOMİ ÖNE ÇIKIYOR

Taslağa ilişkin detaylarda ABD'nin İran ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik bir plan ortaya koymasının beklendiği de aktarıldı. Böylece müzakerelerin güvenlik başlıklarından çok ekonomik normalleşme ve nükleer faaliyetler ekseninde ilerlemesi hedefleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan İran basınında yer alan söz konusu taslak hakkında ne Tahran yönetiminden ne de Washington'dan resmi bir doğrulama yapılmadı. Bu nedenle mutabakat metnine ilişkin detaylar şimdilik iddia niteliğini koruyor.

Ancak ortaya atılan maddeler, İran-ABD hattında uzun süredir devam eden gerilimin ardından tarafların yeni bir diplomatik zeminde buluşmaya çalıştığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.