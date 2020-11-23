Füze ve bomba transferi! Çin sınırlarına konuşlandıracaklar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Filipinler'in başkenti Manila'ya yaptığı ziyaret esnasında, ABD'nin Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacağını duyurdu.

Filipinler'in terörle ve toprak anlaşmazlıklarıyla mücadele ettiğini söyleyen O'Brien, "Başkan Donald Trump, Güneydoğu Asya'da DAEŞ ile mücadelede Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yanındadır. Bu silah transferi de kritik müttefikliğimize yönelik güçlü bağlılığımızın bir göstergesidir." dedi.

O'Brien, Filipinler'in Güney Çin Denizindeki egemenliğini korumasını desteklediklerini söyleyerek, "Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait hava araçlarına ya da gemilere yönelik herhangi bir silahlı saldırı, bizim ortak savunma sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektirir." ikazında bulundu.