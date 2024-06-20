Füze sistemleri sevkiyatında Romanya'dan Ukrayna'ya Patriot füze sistemi! Karar verildi: Romanyalılar ilan etti

Romanya, Rusya'nın 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü işgal girişimi ve topyekûn saldırıları karşısında direniş gösteren Ukrayna'ya, destek olmak amacıyla Patriot hava savunma sistemi devretme kararı aldı.

Romanya Cumhurbaşkanlığı basın servisi tarafından 20 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, “Rusya'nın başta enerji sektörü olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik sürekli ve kitlesel saldırıları sonucunda Ukrayna'daki güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi ve bu durumun Romanya'nın güvenliği de dahil olmak üzere doğurduğu bölgesel sonuçları dikkate alınarak ve müttefiklerle koordine ederek Romanya Yüksek Savunma Konsey üyeleri Ukrayna'ya Patriot sistemini devretme kararı aldı.” denildi.

UKRAYNA’DAN ROMANYA’YA TEŞEKKÜR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Romanya’ya destek için teşekkür ederek, “Bu önemli katkı, hava kalkanımızı güçlendirecek, halkımızı ve kritik altyapımızı Rus hava terörüne karşı daha iyi korumamıza yardımcı olacak.” ifadelerine yer verdi.