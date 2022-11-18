Füze krizi sonrası olay görüntüler! Polonya Milli Takımı Dünya Kupası'na F-16'larla gitti

Katar 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Polonya Milli Takımı, Katar'a özel önlemlerle seyahat etti. Ukrayna sınırındaki bir köye salı akşamı düşen füze nedeniyle Polonya'da iki kişi hayatını kaybetmiş, NATO'nun konuyla ilgili olarak harekete geçmesi çağrısı yapılmıştı. Polonya Milli Takımı'nın uçağına sınır boyunca F-16'lar eşlik etti.

Hürriyet'in haberine göre; yüksek tansiyonla geçen günlerin ardından 2022 Dünya Kupası için Katar'a gitmek için yola çıkan Polonya Milli Takımı'na iki F-16'nın eşlik etmesi dikkat çekti. Ukrayna sınırı boyunca milli takım uçağına eşlik eden F-16'lar Slovakya sınırına gelindiğinde üslerine geri döndü.

Bu görüntüler, Polonya Milli Takımı resmi sosyal medya hesaplarından ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından paylaşıldı.

"Top bizi birbirimize bağlar"

Polonya Milli Takımı'na eşlik eden F-16'lardan birinin kokpitinde milli takımın sloganı olan 'Łączy nas piłka' yani 'Top bizi birbirimize bağlar' yazılı kağıt da yer aldı.