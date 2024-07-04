Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek

Nükleer silah programını gizlilikle sürdüren Pakistan, Çin ile ortaklaşa ürettiği JF-17 Thunder savaş uçağına önemli bir entegrasyon gerçekleştirdi. Çift kullanım statüsü bulunan yani hem konvansiyonel olarak adlandırılan klasik patlayıcılı hem de nükleer harp başlığı taşıma kabiliyetine sahip Ra’ad seyir füzesi, JF-17 Thunder savaş uçağına entegre edildi.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından Pakistan'ın 2023 askeri geçit töreni provalarından elde edilen görüntülerin analizine dayanıyor.

JF-17 potansiyel olarak Pakistan'ın yaşlanan Mirage III/V avcı uçaklarından nükleer saldırı rolünü devralabilir.

Ra'ad füzesinin iki versiyonu mevcuttur: Ra'ad-I ve Ra'ad-II, ikincisi 600 km'lik arttırılmış bir menzile sahip.

Fotoğraf analizi JF-17'de görülen füzenin muhtemelen Ra'ad-I varyantı olduğunu göstermektedir.

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JF-17 Thunder, Pakistan ve Çin tarafından ortaklaşa geliştirilen ve 130'dan fazla operasyonel birim üretilen savaş uçağı.

FAS, Pakistan'ın resmi askeri kaynaklarında yer alan Ra'ad füzelerinin görüntüleri ile 2023 geçit töreni provasında bir JF-17'nin füze taşıdığını gösteren görüntüleri karşılaştırdı.

Füzenin uzunluğu ve tasarım özellikleri Ra'ad-I ALCM'ninkilerle eşleşiyor.

Ra'ad-I ve Ra'ad-II son yıllarda özellikle kuyruk kanadı konfigürasyonunda bazı tasarım farklılıkları göstermiştir.

Pakistan ordusu (ISPR) Ra'ad-II'nin "karada ve denizde havadan teslim edilen stratejik karşı koyma kabiliyetini önemli ölçüde arttırdığını" belirtmiştir.

Nükleer kapasiteli füzelerin JF-17'ye entegre edilmesi Pakistan'ın nükleer sevkiyat kabiliyetlerinde önemli bir yükseltme anlamına gelebilir.

Bu gelişme Pakistan'ın nükleer kuvvetlerini modernize etme ve eski uçakları potansiyel olarak emekliye ayırma konusunda ilerleme kaydettiğini göstermektedir.

Ra'ad hem konvansiyonel hem de nükleer harp başlığı taşıma kapasitesine sahiptir. Tahmini patlama gücü 5-12 kiloton TNT'dir.

Ra'ad stealth yeteneklere sahiptir ve radar tespitinden ve füze savunmasından kaçmak için alçak irtifalarda uçar. Küçük bir radar kesitine sahiptir.

Pakistan 2007'den bu yana Ra'ad füzesinin kabiliyetlerini doğrulamak için çok sayıda başarılı deneme fırlatması gerçekleştirdi.