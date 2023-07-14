Füze atsaydınız Serap Hanım! Paköz'den İbrahim Tatlıses'e olay sözler

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'a kilo vermesini tavsiye etmesi sunucu Serap Paköz'ü çileden çıkardı. Paköz, Tatlıses'e "şiddetin ağababası" diyerek verdi veriştirdi. İşte ayrıntılar...

Bugünlerde "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı diziyle ekranlarda olan küçük oyuncu Beren Gökyıldız, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in ilgisini çekmiş, Tatlıses çocuk oyuncuya kilosuyla ilgili tavsiyede bulunmuştu.

“Kilo vermesi gerek”

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm, kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Ağabeyini dinlerse sevinirim. İyi çalışmalar kızım, seni izliyorum" ifadelerine yer vermişti.

“Bahsi geçen kebapçı”

Beren Gökyıldız ise İbrahim Tatlıses'le çok küçükken bir kebapçıda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bahsi geçen kebapçı" notuyla paylaşmış ve aynı paylaşımda Tatlıses'i etiketleyerek kalp emojisi koymuştu.

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İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır

Ancak İbrahim Tatlıses'in genç oyuncuya yaklaşımı ünlü sunucu Serap Paköz'ü çok kızdırdı. Paköz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ardı ardına olay sözler sarf etti.

Serap Paköz, İbrahim Tatlıses'e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır. Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hala 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır."