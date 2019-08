Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futsal Milli Takımı'nın 18-22 Ağustos tarihlerinde Yalova'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Sercan Görgülü'nün yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Recep Taş, Muhammet Altunay (Alibeyköyspor), Erkan Çınar, Muhammed Yusuf Aygün, Mustafa Gürkan Varlık (Beşiktaş), Berkan Mahmut Keskin, Göktan Işılak (Galatasaray), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Belediye Meski), Hasan Fehmi Ekmen (Mardin Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Can Tekin (1926 Polatlı Belediyespor), Berkay Bayır (Kavacıkspor), Mehmet Yiğit (Keçiören Belediye Bağlum Spor), Veysel Okur (Medcem Silifke Spor), Burak Özdemir (Zvg Cagemax), Eray Can Akkaya (Sultangazi), Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Berat Altındiş (Bursaspor).