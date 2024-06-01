Futbolun CHP’si Fenerbahçe oldu! Ali Koç'la ilgili olay "CHP genel başkanları" detayı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe’nin tepkisini eleştirdi. Altınok, Fenerbahçe’nin yıllardır şampiyon olamamasıyla CHP’nin seçimlerdeki başarısızlıklarını karşılaştırdı. Fenerbahçe ve CHP’nin, benzer bahanelerle başarısızlıklarını açıkladığını belirten Altınok'un yazısı şöyle:

"Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'nin ilk açıklaması şu oldu:

"Şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkes gördü; bugün hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı tarihe."

Bir taraftar tesellisinin takımın kurumsal açıklaması olarak duyurulması çok amatörce.

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Ligin son maçında Galatasaray, Konya'ya yenilseydi ve ikinci sıradaki Fenerbahçe kupayı alsaydı, kuşkusuz tarihin en hak edilmiş şampiyonluğu olacaktı değil mi?

Tıpkı yıllardır hiçbir seçimde şampiyon olamayan, kaybetmeyi hep "Oylar çalınıyor, engelleniyoruz, bu sistemde mümkün değil" bahanesiyle izah eden CHP'nin, yerel seçimlerden birinci parti çıkınca bir anda "Demek ki çalışınca oluyormuş" kıvamına gelmesi gibi.

Ayrıca tüm mekanizma Fenerbahçe'yi engellemek için harekete geçtiyse güçleri ancak Fener'i ikinci yapmaya mı yetiyor?

Sadece bu benzerlikten yola çıkarak Fenerbahçe'yi CHP'ye benzetmiyorum elbette.

Aziz Yıldırım bile, Ali Koç'un her yenilginin, eleştirinin, tartışmanın ardından CHP genel başkanları gibi söze Atatürk diye başlamasına "Ne alakası var Atatürk'le" diye isyan edecek hâle geldi.

Koç dün de, bir yıl önceki 28 Mayıs seçimlerini arkadan hançerlendiği için kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde Fener'in şampiyonluğu kaçırmasını Aziz Yıldırım üzerinden değerlendiriyordu.

Tıpkı 30 yıl önce eski Başkan Ali Şen gibi:

"6 yıldır Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan bir güç var Türkiye'de. Futbolu idare edenlerde. Fenerbahçe'nin hakkını devamlı gasp eden bir güç var. Yarın akşam yönetim kurulu toplantımızda bunları gözden geçireceğiz. Ve de birinci profesyonel futbol liginden Fenerbahçe'nin çekilme kararı bu toplantıdan çıkabilir."

Ne kadar tanıdık değil mi?"