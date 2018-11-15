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Futbolun beşiği VAR sistemine geçiyor

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem sistemi uygulanmaya başlayacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:17
Futbolun beşiği VAR sistemine geçiyor

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2019-2020 sezonunda VAR sisteminin kullanılması konusunda prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

Açıklamada, sistemin gelecek sezon Premier Lig'de uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'ya resmi başvuru yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:17
  1. VAR
  2. İngiltere

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