  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İETT otobüsü duvara tosladı: Yaralılar var

Fransızlar teyakkuza geçti! 'Perşembe gününe dikkat, Türkler geliyor' diyerek duyurdular

Erdoğan hadsiz Soyer'e haddini bildirdi

Bir İBB klasiği! Soru: "Beni tanıdın mı bi'tanem" Cevap: "tanımaz olaydım"

Baykar'dan "Bayraktar TB4" hamlesi... Gündeme bomba gibi düştü

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Algı operasyonu ile Akit'i hedef almıştı: Tacizci hakkında ne işlem yaptın Eyüp Efendi?!

İktidara yürüyen partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, en basit bir kanun maddesini bile bilmiyor!

Bakan Nebati’den ‘sosyal konut’ açıklaması: Ekonomiye itici güç olacak, ucuz sosyal konut projesi...

Altını olanlar dikkat! İslam Memiş altın için rakam verdi, doların düşeceği tarihi duyurdu

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı
Spor Futbolu bırakan Arda Turan'ın işte yeni görevi!
Spor

Futbolu bırakan Arda Turan'ın işte yeni görevi!

Son olarak forma giydiği altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. İspanyol basınından Arda Turan ile dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe sportif direktör olarak geri döneceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 18:14:00 -
Futbolu bırakan Arda Turan'ın işte yeni görevi!

Son olarak forma giydiği altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. İspanyol basınından Arda Turan ile dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe sportif direktör olarak geri döneceği ifade edildi. 

Son olarak forma giydiği altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Arda Turan'ın kariyerini noktaladığını duyurduğu video Youtube'da yayımlandı.

ASpor'a göre; videodaki konuşmasına "Size bir sır vererek başlamak istiyorum. Belki inanmayacaksınız ama ben çok iyi bir frikikçiydim. Pek görmemiş olabilirsiniz, bu zamana kadar kimseden duymamış olmanız da gayet normal. Ancak benim hikayem böyle başladı. Bir çift çorabı birbirine dolayıp yaptığım toplarla koltuğun tepesini hedef aldığımda aşık oldum futbola. Sonra kendimi sokağa attım ve gerisi geldi." şeklinde ifadelerle başlayan Arda Turan, duygusal bir anlatımla futbola başlangıcını ve kariyerini anlattı.

AS'ın haberine göre Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibin yeni sportif direktörü olacak.

 

 

N'aptın sen Patrick van Aanholt!
N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Spor

N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!
Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!

Ekonomi

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!

Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak
Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak

Ekonomi

Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak

Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü" target="_blank">
Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü
Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü

Dünya

Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022
YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Eğitim

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı
Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Dünya

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu
Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu

Kadın - Aile

Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu

Ne yaptın sen Jorge Jesus!
Ne yaptın sen Jorge Jesus!

Spor

Ne yaptın sen Jorge Jesus!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23