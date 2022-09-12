Futbolu bırakan Arda Turan'ın işte yeni görevi!
Son olarak forma giydiği altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. İspanyol basınından Arda Turan ile dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe sportif direktör olarak geri döneceği ifade edildi.
Son olarak forma giydiği altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. İspanyol basınından Arda Turan ile dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe sportif direktör olarak geri döneceği ifade edildi.
Son olarak forma giydiği altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.
Arda Turan'ın kariyerini noktaladığını duyurduğu video Youtube'da yayımlandı.
ASpor'a göre; videodaki konuşmasına "Size bir sır vererek başlamak istiyorum. Belki inanmayacaksınız ama ben çok iyi bir frikikçiydim. Pek görmemiş olabilirsiniz, bu zamana kadar kimseden duymamış olmanız da gayet normal. Ancak benim hikayem böyle başladı. Bir çift çorabı birbirine dolayıp yaptığım toplarla koltuğun tepesini hedef aldığımda aşık oldum futbola. Sonra kendimi sokağa attım ve gerisi geldi." şeklinde ifadelerle başlayan Arda Turan, duygusal bir anlatımla futbola başlangıcını ve kariyerini anlattı.
AS'ın haberine göre Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibin yeni sportif direktörü olacak.
Ekonomi
Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!
Dünya
Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü
Eğitim
YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022
Dünya
Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı
Kadın - Aile
Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu