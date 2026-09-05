Futbolseverlerin memleketlerindeki 2. Ve 3. Lig heyecanı Tivibu’da

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyor, Anadolu’nun dört bir yanındaki güzide takımlarımızın maçlarını ekrana taşıyoruz. 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu, Tivibu Go ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, sporseverlerin memleketlerinin takımlarını takip edebilmesine, kulüplerimizin ve sporcularımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor; futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türk Telekom’un, spora sağladığı uzun soluklu katkıları devam ediyor. Türkiye’de sporun dijitalleşmesine öncülük eden Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluştururken, futbol heyecanını yüksek yayın kalitesiyle ekranlara taşımayı sürdürüyor.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye’nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Trendyol Süper Lig’e kazandırdık. Türkiye Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunun dijitalleşme yolculuğunu ileriye taşıma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, bu alandaki kararlılığımızın somut yansımalarını ortaya koyuyor. Başta Engelsiz Tribün uygulamamız olmak üzere 5G teknolojisiyle geliştirdiğimiz çözümlerle sporda erişilebilirliği ve kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerimizin ve sporcularımızın memleketinin takımını daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaya, futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Sezon 5-6 Eylül’de başlıyor

Fikstür çekimiyle birlikte liglerin takvimi de netleşti. Hem 2. Lig hem de 3. Lig’de yeni sezon heyecanı 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı mücadeleleri 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak.

Futbol heyecanı Tivibu GO ve Yaay ile her yerde

Türk Telekom, teknoloji gücü ve spor yayıncılığındaki deneyimiyle futbolseverleri sezon boyunca alt lig heyecanıyla buluşturmaya devam edecek. Memleketinin takımını destekleyen ve üst lig yolundaki mücadeleye ortak olmak isteyen taraftarlar, sezon boyunca maçları yüksek yayın kalitesiyle Tivibu Spor kanallarından takip edebilecek. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go uygulaması üzerinden de istenilen ekrandan izlenebilecek. Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay da liglerin nabzını tutmayı sürdürecek. Her hafta iki mücadeleyi uygulama üzerinden canlı olarak yayınlayacak olan Yaay, alt liglerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlarken futbolseverlere sezon boyunca maç heyecanı sunmaya devam edecek.

İlk haftanın maç programı

2. Lig

6 Eylül Pazar 16.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı | YAAY

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı | 6 Eylül Pazar 16.00 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor | Tivibu Spor

1461 Trabzon FK - Sakaryaspor | 6 Eylül Pazar 19.00 MKE Ankaragücü - Ankara Demirspor | Tivibu Spor

MKE Ankaragücü - Ankara Demirspor | 6 Eylül Pazar 19.00 Seza Çimento Elazığspor - Sebat SK | Tivibu Spor

Seza Çimento Elazığspor - Sebat SK | 6 Eylül Pazar 19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Ankaraspor | Tivibu Spor

3. Lig