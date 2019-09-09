0553 313 94 23

"Futbolda şike kumpası" davasının görülmesine devam edildi

FETÖ’nün kumpas kurduğu iddiasıyla görülen ’Futbolda şike kumpası’ davasında yargılamaya devam edildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:28
"Futbolda şike kumpası" davasının görülmesine devam edildi

FETÖ’nün kumpas kurduğu iddiasıyla görülen ’Futbolda şike kumpası’ davasında yargılamaya devam edildi. 11’i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.


FETÖ’nün kumpas kurduğu iddiasıyla görülen ’Futbolda şike kumpası’ davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen yargılamaya 7 tutuklu sanık ile avukatları ve bazı müşteki avukatları katıldı.


Ali Koç’un başına gelecek olan nedir?’


Duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Kalender’in çapraz sorgusu yapıldı. Sorgu sırasında söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Naim Karakaya, "’Savunmanızda ’Ali Koç’a sesleniyorum, biz şikecileri yargıladık, eğer onlarla arasına mesafe koymazsa onun da sonu farklı olmaz’ dediniz. Bu sözü söyleme gücünü nereden alıyorsunuz? Ali Koç’un başına gelecek olan nedir?" şeklinde soru yöneltti.


"Ali Koç saygın biridir"


Avukat Karakaya’nın sorusunu cevaplayan sanık Kalender, "Sözlerimde çarpıtma var. Ali Koç saygın biridir. ’Arkadaşlarımın döktüğü gözyaşlarının altından Fenerbahçe dahi kimse kalkamaz, aksi taktirde onlarla aynı şeyi paylaşacaktır’ dedim. Ben arkadaşlarıma yapılan haksızlığı dile getirdim. Manevi bir şeyden bahsediyorum. Arkadaşlarımın gözyaşlarından bahsediyorum. Arkadaşlarıma yapılanların haksızlık olduğunu söylüyorum. Ali Koç’a karşı bir ithamım yoktur. Örgütle cemaatle ilgili bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.


Duruşmada avukat Karakaya, sanık Kalender’e "Fethullah Gülen size göre kimdir? Hoca efendi mi örgüt elebaşısı mı?" sorusunu yöneltti.


’Örgüt lideri olarak görmüyorum’


Avukat Karakaya’nın sorusunu cevaplayan sanık Kalender, "Bu konuda mahkeme kararlarına bağlı kalınması düşüncesindeyim. Ben şu anda kendisini terör örgütü lideri olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.


’Yapının üyesi değilim’


Sanık Kalender kendisine yöneltilen, "Kendinizi cemaat üyesi kabul ediyor musunuz?" sorusuna ise "Etmiyorum, ben bu yapının üyesi değilim" şeklinde cevap verdi.


Sorgu tamamlandı


Sanık Ahmet Kalender’in sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklu sanık Nazmı Ardıç savunma yaptı. Ardıç, savunmasında kendisinin Bylock kullanmadığını iddia etti.


11’i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    1. 'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    2. Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık..
    3. Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi..
    4. Şilespor rakibini gol yağmuruna tuttu
    5. Telabyad’ta teröristler görüntü..
    6. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    7. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    8. Kaymakam Coşkun Çağıllı Köyünde..
    9. Alanyaspor’da Fenerbahçe maçı..
    10. Eskişehir Zincirlikuyu TOKİ kat daire..
    11. Bakan Albayrak’tan ABD açıklaması
    12. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    13. Edremit’te Hüseyin Turan müzik..
    14. "Futbolda şike kumpası" davasının..
    15. CHP’li büyükşehir belediye başkanları..
    16. RP eski Milletvekili Hasan Hüseyin..
    17. Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Fen..
    19. CHP’li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
    20. Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir..
    22. Edremit’te Yılmaz Akpınar Kültür Evi..
    23. Çekiçle yaralanan caretta carettanın..
    24. Okul çağında beslenme nasıl olmalı?
    25. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine..
    26. Edremit Belediyesi’nden toplu sünnet..
    27. Temel Karamollaoğlu: Ne olursa olsun...
    28. Taşlıçay’da Kerbela şehitleri anıldı
    29. "Teröre karşı tek yürek olalım"
    30. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!