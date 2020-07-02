"Futbolda şike kumpası" davasının 3 Temmuz'daki duruşmasına, müşteki Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç katılacak

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın yarınki duruşmasına, müşteki Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç da katılacak.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç ve Mesut Aydın ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu katıldı. Bazı sanıklara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanılırken, müşteki Fenerbahçe Kulübü avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Mehmet Baransu, dün akşam televizyonda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı programı izlediklerini, Koç'un bu yayında, şike operasyonunun yapıldığı tarihin yıl dönümü olan 3 Temmuz'daki (yarın) duruşmaya katılıp ifade vereceğini söylediğini belirterek, "Mahkemenizin duruşmaları bu tarihe atması bana manidar geldi." dedi.

Baransu, mahkeme heyetinin, dinlenilecek tanıklar ve müştekilerle ilgili önceden kendilerine bilgi verdiğini, bu şekilde müşteki ve tanıkların ifadesi alınacağında duruşmalara fiziki olarak gelmeye çalıştıklarını ancak Ali Koç'un geleceğinin kendilerine bildirilmediğini, televizyondan öğrendiklerini söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, dosyada 200'e yakın mağdur ve müşteki olduğunu, müştekiler hakkında zorla getirme kararı çıkarmayacaklarını önceki celselerde karara bağladıklarını, istedikleri zaman gelip ifade verebileceğini aktardı.

Ali Koç'un, dosyanın müştekilerinden Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı olduğunu ve mahkemeye gelip beyanda bulunabileceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz biliyorsunuz daha önce duruşma tarihini nisan ayına vermiştik, Kovid-19 nedeniyle erteledik. Adli tatilden önce bir duruşma yapmamız gerekiyordu. Kalem personeline boş olan günlerden arka arkaya 5 gün ayarlamasını istedik. Sadece 3 gün boşmuş, bu günleri ayarlamışlar. Ben 3 Temmuz olduğunu burada öğrendim. Manidar mı değil mi herkes kendinden bilir. Benim için bir önemi yok. Durum sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Sembollerle, 3 Temmuz- 5 Temmuz biz bunlarla ilgilenmiyoruz."

Duruşma tutuklu sanık Mesut Aydın'ın savunmasının alınmasıyla sürüyor.

- İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş insanı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.