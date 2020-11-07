“Futbolda şike” davasında karar

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Alaattin Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in aralarında bulunduğu 19 sanığın beraatine karar verilmesini istedi. Savcı, sanık Hakan Karahmet için ise “iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. Trabzonspor Derneği avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan heyet, aralarında Aziz Yıldırım’ın kardeşi Alaattin Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu’nun bulunduğu 19 sanığın, üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti. Heyet, sanık Hakan Karaahmet’i ise “iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme” suçundan 6 bin TL adli para cezasına çarptırdı.



Aziz yıldırım beraat etti



Öte yandan; yeniden görülen “futbolda şike” davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin, “şike ve teşvik primi” suçlarından beraatlerine karar verildi.