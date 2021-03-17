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Spor Futbolda ofsayt kuralı değişti! Artık bu pozisyonlar ofsayt sayılmayacak
Spor

Futbolda ofsayt kuralı değişti! Artık bu pozisyonlar ofsayt sayılmayacak

IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Ofsayt için artık futbolcunun tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:24:00 -
Futbolda ofsayt kuralı değişti! Artık bu pozisyonlar ofsayt sayılmayacak

Futbol kuralları kitabının tüm sorumluluğunu üstlenen IFAB, kıl payı ofsayt tartışmalarının bitmesi için yeni bir ofsayt kuralı getirmeye hazırlanıyor. Buna göre yeni kuralda; bir futbolcunun ofsayta düşmesi için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerektiği bildirildi.

Futbolun kurallarını yazan kurum olarak da tanınan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB), son dönemde birçok ülkede tartışma konusu olan kıl payı ofsayt ile ilgili devrim niteliğinde bir karar gelmek üzere.

Özellikle VAR teknolojisinin futbola girmesinin ardından 1-2 santimetreyle bile iptal edilen goller birçok takımın itirazlarına sebep olurken, IFAB konuyla alakalı yeni önerileri gündemine aldı.

Yeni kural: Tüm vücudu geçerse ofsayt

Yeni kuralın kabul edilmesi halinde, artık bir futbolcunun ofsayta düşmesi için rakip savunma ile vücut uzuvları hizasına bakılmayacak. Düşünülen yeni kurala göre; bir futbolcunun ofsayt olması için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerekiyor.

Bu kuralla çizgide ofsayta yakalanma tartışmalarının da tarihe karışması bekleniyor.

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