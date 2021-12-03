Futbolda haftanın programı
Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 16, TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Süper Lig ve 1. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 16, TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Futbolda haftanın programı
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Altay (Nef)
5 Aralık Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
1. Lig
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
18.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
5 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)
16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor (Denizli Atatürk)
6 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor (Eryaman)
20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
5 Aralık Pazar:
13.00 Zonguldak Kömürspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.00 Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Eskişehirspor-Kırşehir Belediyespor (Eskişehir Yeni)
13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Uşakspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
13.00 Pazarspor-Isparta 32 Spor (Pazar İlçe)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Diyarbakır)
6 Aralık Pazartesi:
13.00 Şanlıurfaspor-Pendikspor (Şanlıurfa GAP)
13.00 Kırklarelispor-Akhisarspor (Kırklareli Atatürk)
Kırmızı Grup
5 Aralık Pazar:
13.00 Serik Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor (7 Ocak)
13.00 Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Bayburt Genç Osman)
13.00 Sarıyer-Niğde Anadolu (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Çorum-İnegölspor (Çorum Şehir)
13.00 Bodrumspor-Hekimoğlu Trabzon (Bodrum İlçe)
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Ankaraspor (Van Atatürk)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Somaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı)
6 Aralık Pazartesi:
13.00 Turgutluspor-Sakaryaspor (Turgutlu 7 Eylül)
TFF 3. Lig
1. Grup
4 Aralık Cumartesi:
13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Çatalcaspor (Polatlı İlçe)
13.00 Bursa Yıldırımspor-Nevşehir Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
5 Aralık Pazar:
13.00 Belediye Kütahyaspor-Hendekspor (Dumlupınar)
13.00 Batman Petrolspor-Formül Erbaaspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 Artvin Hopaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Hopa İlçe)
13.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Elazığspor (Bolluca)
13.00 Karaman Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü (Kemal Kaynaş)
13.00 Fatsa Belediyespor-Kahta 02 Spor (Fatsa İlçe)
2. Grup
4 Aralık Cumartesi:
13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile)
13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bayrampaşaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
5 Aralık Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Altındağspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Bitexen Düzcespor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Darıca İlçe)
13.00 Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (Kuşadası Özer Türk)
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Dağılgan)
13.00 Hacettepespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yenimahalle Hasan Doğan)
13.00 Çarşambaspor-Yomraspor (Çarşamba Şehir)
- 3. Grup
4 Aralık Cumartesi:
13.00 Modafen-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Alemdağ)
13.00 Orduspor 1967-Edirnespor (Yeni Ordu)
13.00 Çankaya Futbol Kulübü-Esenler Erokspor (Yenimahalle Hasan Doğan)
13.00 Fethiyespor-Karşıyaka (Fethiye İlçe)
5 Aralık Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Kardemir Karabükspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin 1969 (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Ağrı 1970-Belediye Derincespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-İçel İdmanyurdu (Faruk Çelik)
13.00 Ceyhanspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Ceyhan İlçe)