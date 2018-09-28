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Futbolda devrim gibi karar: FIFA beraberliği kaldırıyor!

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının grup maçlarında beraberlik kuralını kaldıracak. 90 dakikası berabere biten maçlarda direkt olarak penaltı atışlarına gidilecek.

28 Eylül 2018 Cuma 09:25
Futbolda devrim gibi karar: FIFA beraberliği kaldırıyor!

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda devrim gibi değişikliğe hazırlanıyor. Katar'da 2022'de düzenlenecek turnuva şu an 32 takımla planlanıyor. Ancak The Sun'un haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ı ikna edip kupayı 48 takımla oynatabilirse sıra dışı bir değişiklik yapacak. Bir başka değişiklik ise grup maçlarında beraberlik halinde direkt penaltı atışlarına gidilmesi. Penaltıları kazanan takım 2, kaybeden ise 1 puan alacak.

FIFA, ÜST TURA ÇIKMAYI GARANTİLEYEN TAKIMLARA ENGEL OLMAK İSTİYOR

Beraberliğin kaldırılma nedeni ise grubun son maçında iki takımın berabere kalarak üst tura çıkmayı garantileyecek olmasına engel olmak. 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile Danimarka'nın berabere kalarak gruptan birlikte çıkmaları, İngiltere ile Belçika arasındaki maçın anlamının kalmaması ve Senegal'in fair-play'le elenmesi gibi durumlar tartışma konusu olmuştu.

ABD-Kanada-Meksika ortaklığında yapılacak 2026 Dünya Kupası 48 takımla oynanacak.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:25
  1. 2018 Dünya Kupası
  2. beraberlik
  3. FİFA
  4. 2022 Dünya Kupası

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