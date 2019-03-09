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Futbolda dengeleri değiştirecek dev transfer planı! Tam 350 milyon euro

Uzun yıllar takımı taşıyan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasından sonra belini bir türlü doğrultamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a evinde 4-1 yenilerek kupaya veda eden Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın eski süperstarı Neymar'ı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:02
Futbolda dengeleri değiştirecek dev transfer planı! Tam 350 milyon euro

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Real Madrid çılgın bir planın peşinde...

Ajax'a evinde 4-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve La Liga'da da Barcelona'nın 12 puan gerisinde yer alan Real Madrid'de başkan Florentino Perez gözünü kararttı.

Gözünü Neymar'a dikti

Yaşanılan büyük depresyondan çıkmak isteyen Perez, gözünü eski Barcelonalı Neymar'a dikti.

İspanyol Sport'un haberine göre; şimdiden PSG'yle görüşen Perez, yaz dönemi için yıldız oyuncuya talip olduğunu iletti.

Tam 350 milyon euro

Transferdeki asıl detay ise Real Madrid'in PSG'ye Neymar için tam 350 milyon euroluk bir teklif hazırladığı...

Gerçekleşirse tarihe geçecek transferde diğer büyük detay ise Neymar'a verilecek yıllık ücret...

Yıllık 45 milyon euro kazanacak

Real Madrid, süper yıldızı ikna edebilmek için yıllık tam 45 milyon euro önerecek.

Neymar bu yaz transfer döneminde, tarihin en pahalı oyuncusu olmasının yanısıra en çok kazanan da olabilir.

PSG'nin ve Neymar'ın bu dev teklife ne cevap vereceği ise büyük merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:02
  1. Real Madrid
  2. Florentino Perez
  3. La Liga
  4. Dev transfer
  5. Neymar
  6. Paris Saint-Germain

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