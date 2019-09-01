Futbolda birinci transfer dönemi yarın bitiyor



İSTANBUL (AA) - Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın bitiyor. 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi yarın saat 00.00'da sona erecek. "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.