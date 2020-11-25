Futbolda 2020 FIFA En İyiler Ödülleri içi adaylar belli oldu

İSTANBUL (AA) - 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolda 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:





- En iyi erkek futbolcu

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Lionel Messi (Barcelona)

Muhammed Salah (Liverpool)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Sadio Mane (Liverpool)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Thiago Alcantara (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)





- En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Marc Andre ter Stegen (Barcelona)





- En iyi erkek teknik direktör

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hansi Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Julen Lopetegui (Sevilla)

Zinedine Zidane (Real Madrid)





- En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze (Olympique Lyon)

Delphine Cascarino (Olympique Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji So-yun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Saki Kumagai (Olympique Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Wendie Renard (Olympique Lyonn)





- En iyi kadın kaleci

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Manchester City)





- En iyi kadın teknik direktör

Lluis Cortes (Barcelona)

Rita Guarino (Juventus)

Emma Hayes (Chelsea)

Stephan Lerch (Wolfsburg)

Hege Riise (LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)





- FIFA Puskas Ödülü adayları

2020 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar ise şöyle:

Shirley Cruz (Costa Rica-Panama / Kadınlar CONCACAF Elemeleri)

Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)

Jordan Flores (Shamrock Rovers-Dundalk / İrlanda Premier Lig)

Andre-Pierre Gignac (Tigres-Pumas / Meksika Liga MX)

Sophie Ingle (Arsenal-Chelsea / İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

Zlatko Junuzovic (Rapid Wien-Red Bull Salzburg / Bundesliga)

Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns-Cape Town / Güney Afrika Süper Ligi)

Son Heung-min (Tottenham Hotspur-Burnley / İngiltere Premier Lig)

Leonel Quinonez (Universidad Catolica-CSD Macara / Ekvator Serie A)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / İspanya La Liga)

Caroline Weir (Manchester City-Manchester United / İngiltere Kadınlar Süper Ligi)