Futbolcuları toplayan Jorge Jesus'tan tek cümlelik uyarı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularına kritik uyarılarda bulundu.

Son yenilgiyi Konya'dan aldı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, en son yenilgisini 29 Ağustos'ta Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç kaybetmedi. Ancak; camiayı heyecanlandıran bütün bu veriler Jorge Jesus için yetersiz.

"Henüz kazandığımız hiçbir şey yok"

"Henüz kazandığımız hiçbir şey yok" diyen Portekizli çalıştırıcı, oyuncularından üstüne koyarak ilerlemelerini istiyor. "Büyük takım olmak istiyorsanız üç günde bir maç oynamaya alışmalısınız" vurgusu yapan Jesus, bütün oyuncularını diri tutmak için rotasyona devam ederken, takımdaki herkesin aynı seviyede olmasından duyduğu memnuniyeti de gizlemedi.