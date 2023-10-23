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Dünya Futbolcuları dolandıran banka müdiresi için rekor hapis talebi!
Dünya

Futbolcuları dolandıran banka müdiresi için rekor hapis talebi!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 17:13:00 -
Futbolcuları dolandıran banka müdiresi için rekor hapis talebi!

Futbol dünyasının ünlü isimleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini yüksek getirili özel fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Futbol dünyasının ünlü isimleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini yüksek getirili özel fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Özel bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan'ın; geçtiğimiz aylarda futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ile iş dünyasının önemli isimlerini 'özel kapalı fon sistemi' iddiasıyla milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Şube Müdürü Seçil Erzan (46), 10 Nisan'da gözaltınmış ve tutuklanmıştı.

Savcılık, şüpheli Seçil Erzan ve beraberindeki 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istendi. (Sabah)

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